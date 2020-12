V Beli krajini s povezavo dediščine in žive kulturne ustvarjalnosti do večje prepoznavnosti

Metlika, 1. decembra - Metliški zavod za turizem, kulturo, šport in mladino se je med ukrepi, ki jih terja epidemija novega koronavirusa, lotil podviga Kje ti je kultura, s katerim želijo povezati dediščino in živo kulturno ustvarjalnost. Ob podpori domači ustvarjalnosti želijo kot turistično zanimivo predstaviti pestro belokranjsko naravno in kulturno dediščino.