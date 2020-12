Ljubljanska borza: Indeks dopoldne tik nad gladino

Ljubljana, 1. decembra - Na Ljubljanski borzi se je osrednji indeks dopoldne dvignil tik nad gladino. Navzgor so ga potegnile delnice NLB in Zavarovalnice Triglav. Vlagatelji so najbolj povpraševali po delnicah Krke, katerih tečaj je obstal na izhodiščni vrednosti. Delnice Petrola, Save Re in Telekoma Slovenije se medtem cenijo.