Zaradi poostrenih protiepidemioloških ukrepov odpovedali puljski knjižni sejem

Zagreb/Pulj, 1. decembra - Potem ko je hrvaški štab civilne zaščite začasno prepovedal organiziranje vseh sejmov do 21. decembra, so organizatorji 26. prireditve Sa(n)jam knjige v Pulju sporočili, da so morali odpovedati enega največjih knjižnih sejmov na Hrvaškem, ki so ga nameravali organizirati med 5. in 13. decembrom. Novi datum sejma bodo sporočili naknadno.