Deflacija v območju evra tudi novembra vztrajala pri 0,3 odstotka

Luxembourg, 1. decembra - Območje z evrom je novembra po prvi oceni evropskega statističnega urada Eurostat beležilo 0,3-odstotno deflacijo, kar je enako kot oktobra. Po oceni statistikov so se novembra najbolj podražili hrana, alkohol, tobak ter storitve, znižale pa so se cene neenergetskih industrijskih dobrin in energije.