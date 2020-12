Wesley So pokvaril Carlsenovo zabavo za rojstni dan

Ljubljana, 1. decembra - Šahovski velemojster Wesley So je presenetljivi zmagovalec prvega v seriji desetih srečanj najboljših šahistov na turneji prvakov. Na Skilling Opnu je v finalu ugnal številko ena in najboljšega šahista zadnjih let Norvežana Magnusa Carlsena po dveh dodatnih dvobojih in mu tako pokvaril 30. rojstni dan.