Fokus letošnjega Tedna korejskega filma je stoletje korejskih žensk

Ljubljana, 2. decembra - Veleposlaništvo Republike Koreje z Dunaja letos ponovno organizira Teden korejskega filma, ki bo potekal od 3. do 6. decembra. Navdušenci korejskih filmov in kulture si bodo filme lahko ogledali brezplačno po spletu. Pet prikazanih filmov bo pripovedovalo zgodbe korejskih žensk med tradicionalnimi 20. leti minulega stoletja in sodobnim časom.