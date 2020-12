Koronska kriza ogroža obstoj 15 odstotkov podjetij v Nemčiji

München, 1. decembra - Približno 15 odstotkov podjetij v Nemčiji je ocenilo, da koronska kriza ogroža njihov obstoj. To je šest odstotnih točk manj kot junija. Na splošno se je stanje izboljšalo, a so se razlike med sektorji poglobile, so sporočili iz münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo.