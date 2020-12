Ob svetovnem dnevu boja proti aidsa opozorila na težave, s katerimi se srečujejo okuženi s HIV

Ljubljana, 1. decembra - Slovenija po kriterijih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) sodi med države z zelo nizkim deležem oseb z virusom HIV, so ob današnjem svetovnem dnevu boja proti aidsu zapisali pri ministrstvu za zdravje. Nekatere organizacije pa so ob tem opozorile na težave, s katerimi se okuženi s HIV srečujejo tako doma kot po svetu.