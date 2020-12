Odpoklic bio sezamovega semena dobavitelja Bufo Eko

Sezamovo seme z lotom 2001168 je bilo v prodaji v trgovini Mok'ca na Rudniku in v Kosezah v Ljubljani. Pakirano je bilo v belo papirnato vrečko v poljubni količini. Na vrečki je označen datum nakupa in rok uporabe šest mesecev od datuma nakupa. Odpoklic velja za izdelke z datumom pakiranja v obdobju od 20. maja do 20. junija 2020, datum pakiranja je na vrečki tudi označen. V Trgovini Mok'ca prosijo kupce, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili kupnino. Če to ni mogoče, naj izdelek zavržejo, so še zapisali.