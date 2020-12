Matera zaradi starih ksenofobnih tvitov ostal brez kapetanskega traku

Buenos Aires, 1. decembra - Kapetanu argentinske reprezentance v ragbiju Pablu Materi je argentinska zveza odvzela reprezentančni kapetanski trak zaradi diskriminatornih in ksenofobnih tvitov iz obdobja med leti 2011 in 2013. Skupaj s soigralcema Guidom Pettijem in Santiagom Socino je bil tudi suspendiran, poroča francoska tiskovna agencija AFP.