Letošnji kritiški simpozij z osrednjim vprašanjem Kaj je kritika?

Ljubljana, 1. decembra - Mednarodni kritiški simpozij Umetnost kritike bo letos potekal v spletni obliki. Dvodnevno tradicionalno srečanje tujih in slovenskih kritičark ter kritikov, ki bo potekalo v četrtek in petek, bo osrednjo pozornost namenilo vprašanju Kaj je kritika? Sodobno kritiško besedilo ima, kot pišejo kritiki, vrsto "obrazov in oblik".