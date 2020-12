Zasedba Jana Kusa izdala nov singel Zrejlo je žito

New York, 2. decembra - Slovenski saksofonist iz New Yorka Jan Kus je s svojo zasedbo Slavo Rican Assembly izdal singel Zrejlo je žito, ki so ga pospremili tudi z videospotom. Skladba je z njihovega prvega albuma v nastajanju, na katerem bo skupno devet skladb. Junija so že predstavili singel Što te nema.