Bidnovo volilno zmago potrdili še v Wisconsinu in Arizoni

Washington, 1. decembra - Pristojni državni uradniki Arizone in Wisconsina so v ponedeljek tudi uradno potrdili izide volitev 3. novembra in zmago demokrata Joeja Bidna proti republikancu Donaldu Trumpu, ki pa se še kar upira priznanju poraza in nadaljuje ne le s tožbami, ampak tudi s pritiski na državne uradnike, naj spremenijo voljo volivcev.