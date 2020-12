V ZDA novembra potrdili 4,2 milijona okužb s koronavirusom in 36.000 smrti

Washington, 1. decembra - Po podatkih univerze Johnsa Hopkins ase je v ZDA do ponedeljka z novim koronavirusom okužilo 13,5 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo več kot 268.000. Samo novembra so našteli 4,2 milijona novih okužb in 36.000 smrti. Prejšnji teden je bilo 1,1 milijona okužb in 10.000 mrtvih.