Dow Jones končal najboljši mesec v več kot treh desetletjih

New York, 30. novembra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile s padci. A november je vseeno postregel z izjemnimi rezultati, navajajo tuje tiskovne agencije. Industrijski indeks Dow Jones je tako zabeležil najboljši mesec po letu 1987. Vlagatelji namreč pričakujejo, da bodo sektorji energetike, predelovalne industrije in financ po krizi dobro okrevali.