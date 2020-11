Dnevnik o praznični okrasitvi mest (1. 12.)

Ljubljana, 30. novembra - Mateja A. Hrastar v komentarju V mestu je luč, ki ohranja upanje piše o praznični okrasitvi mest in se sprašuje, ali je okrasitev sploh smotrna. Spomni, da je bila letos prepovedana že velika noč, pa pikniki in dopustovanje ter prvi november in martinovanje. Razumljivo je, da si ljudje želijo približno normalnih božično-novoletnih praznikov.