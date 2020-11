Vlada do konca februarja podaljšala veljavnost vozniških dovoljenj

Ljubljana, 30. novembra - Vlada je na današnji dopisni seji s spremembo odloka podaljšala veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so potekli od 16. novembra do 17. decembra. Zaradi protikoronskih ukrepov je veljavnost podaljšana do 28. februarja 2021.