Na konferenci pozivi h krepitvi sodelovanja kreativnega sektorja in gospodarstva

pripravil Matej Luzar

Ljubljana, 30. novembra - Predstavniki gospodarstva, kreativnega sektorja ter politike iz Slovenije in tujine so na skupni spletni konferenci Simptomi kreativnosti in Dan inovativnosti pozvali h krepitvi sodelovanja kreativnega in kulturnega sektorja ter gospodarstva. Podelili so tudi priznanja najboljšim slovenskim inovatorjem.