Evropski ministri za izobraževanje pohvalili hiter odziv med pandemijo

Bruselj, 30. novembra - Ministri pristojni za izobraževanje so na neformalnem virtualnem srečanju pohvalili, da so se izobraževanje in mladi med pandemijo covida-19 odzvali hitro in učinkovito. Izpostavili pa so, da je sedaj čas za konkreten premik naprej. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je še poudarila potrebo po oblikovanju evropskega izobraževalnega prostora.