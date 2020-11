Ministrstvo za zdravje bo predlagalo polno nadomestilo za okužene zdravstvene delavce

Ljubljana, 30. novembra - Ministrstvo za zdravje bo vladi predlagalo, da se v sedmi paket protikoronskih zakonov vključi določbo, da so zdravstveni delavci upravičeni do polnega nadomestila za bolniško odsotnost, če se okužijo s koronavirusom. Razliko do polnega nadomestila bo kril proračun, ukrep pa bi lahko veljal že decembra, izhaja iz spletne strani ministrstva.