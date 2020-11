Melania Trump razkrila božično okrasitev Bele hiše

Washington, 30. novembra - Prva dama ZDA Melania Trump je razkrila božično okrasitev, ki so jo še zadnjič izpeljali pod njenim vodstvom, saj bo prihodnje leto za to zadolžena nova prva dama ZDA Jill Biden. Naslovna tema okrasitve je "America the Beautiful" (Amerika, čudovita) in je namenjena počastitvi veličine ZDA.