Koritnik župane seznanil z namero za direktorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem

Ljubljana, 30. novembra - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je županje in župane na današnji seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije seznanil, da je v okviru ministrstva za javno upravo predvidena ustanovitev direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem. Spregovorili pa so tudi o predlogu zakona o finančni razbremenitvi občin.