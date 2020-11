Ministri na na neformalnem srečanju sprejeli novo listino za razvoj evropskih mest

Ljubljana, 30. novembra - Ministri, pristojni za urbane zadeve, so na neformalnem zasedanju sprejeli novo leipziško listino, dogovor o prihodnjem razvoju evropskih mest in dokument za njeno izvajanje. Minister Andrej Vizjak je ob tem dejal, da z uravnoteženim, policentričnim poselitvenim sistemom lahko zagotovimo delovna mesta, javne storitve in infrastrukturo.