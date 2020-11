Na Notranjskem najhuje v domovih ostarelih v Cerknici in Postojni

Postojna, 30. novembra - Po odkritju novih okužb v Centru starejših Cerknica so izvedli testiranje vseh stanovalcev in zaposlenih. Skupno je tam trenutno okuženih 27 stanovalcev in 12 zaposlenih. V Domu upokojencev v Postojni pa je okuženih 43 stanovalcev in 22 zaposlenih, je za STA povedal poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite (CZ) za Notranjsko Sandi Curk.