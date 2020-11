Pod drobnogledom preiskovalne komisije nabave medicinske opreme in zdravil v novogoriški bolnišnici

Ljubljana, 30. novembra - Preiskovalna komisija je danes nadaljevala z ugotavljanjem odgovornosti nosilcev javnih funkcij na področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom, tokrat v Splošni bolnišnici Nova Gorica. Zaslišali so direktorico podjetja GoPharm Tadejo Štefančič in tamkajšnjega zdravnika Konrada Kuštrina.