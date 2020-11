Zdravniška zbornica zahteva polno nadomestilo za zdravstvene delavce v primeru okužbe s koronavirusom

Ljubljana, 30. novembra - Stališče ministrstva za zdravje, da okužba s koronavirusom pri zdravstvenih delavcih ne more biti obravnavana kot poškodba pri delu, je po mnenju zdravniške zbornice nepravilno in nezakonito. Od ministrstva zato zahtevajo, da stališče, po katerem zdravstveni delavci niso upravičeni do polnega nadomestila za bolniško odsotnost, nemudoma spremeni.