Minuli teden se epidemija ni umirila

Ljubljana, 30. novembra - Minuli teden je v Sloveniji umrlo 338 covidnih bolnikov, 72 več kot teden prej in največ do zdaj. Število potrjenih okužb s koronavirusom v tednu je znova preseglo 10.000 in bilo le za 166 nižje kot kot teden prej. V bolnišnicah je še vedno okoli 1300 covidnih bolnikov, število bolnikov na intenzivnih oddelkih presega 200.