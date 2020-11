EU na dobri poti uresničitve podnebnih in energetskih ciljev za 2020

Bruselj, 30. novembra - EU je na dobri poti, da doseže zastavljene podnebne in energetske cilje, ki so postavljeni za leto 2020, je ocenila Evropska agencija za okolje (EEA). Po projekcijah bo izpolnila cilje glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in večje uporabe obnovljivih virov energije, medtem ko morda ne bo dosegla cilja pri zmanjšanju porabe energije.