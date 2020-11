V nedeljo Maribor znova z več okužbami kot Ljubljana

Ljubljana, 30. novembra - V nedeljo so največ okužb z novim koronavirusom znova odkrili v Mariboru (34), tri več kot v Ljubljani. Tudi delež aktivno okuženih je v mariborski občini višji kot v ljubljanski. Najvišji delež trenutno okuženih pa so imeli v občini Križevci (2,708 %), sledijo ji Poljčane (2,444 %) in Turnišče (2,303 %).