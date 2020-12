Zbor Notre-Dame bo pripravil božični koncert v katedrali

Pariz, 1. decembra - Zbor katedrale Notre-Dame bo na božični večer prvič po požaru, ki je lani močno poškodoval to pariško znamenitost, nastopil na tamkajšnjem prizorišču. Koncert, ki ga bo mogoče spremljati tudi prek TV prenosa, bo potekal ob doslednem upoštevanju veljavnih zdravstvenih ukrepov, so v ponedeljek sporočili s pariške nadškofije.

Na koncertu bo po pisanju nemške tiskovne agencije dpa nastopilo 20 pevcev iz odraslega zbora katedrale Notre-Dame, solista in organist. Ker obnova v požaru poškodovanih orgel še poteka, bodo za to priložnost najeli manjše orgle.

Kot še piše dpa, so v preteklem tednu dokončali demontažo svinčenih gradbenih odrov na strehi katedrale, ki so se stalili v požaru. Demontaža odrov je bila zelo zahtevna naloga, staljeni gradbeni odri pa so predstavljali veliko varnostno tveganje za samo stavbo. Kot je po končani demontaži odrov dejala francoska ministrica za kulturo Roselyne Bachelot, je katedrala Notre-Dame sedaj rešena.

Kot še piše dpa, je po požaru v katedrali že bilo nekaj manjših maš brez občinstva, denimo za veliko noč. Zbor Notre-Dame pa bo po navedbah nadškofije v katedrali tokrat nastopil prvič po požaru. Doslej je pel v drugih cerkvah v francoski prestolnici. Lani je tradicionalna polnočna maša za božič potekala v velikem šotoru v Bolonjskem gozdu.

Požar je v katedrali Notre-Dame izbruhnil 15. aprila lani. Konec junija je nato pariško tožilstvo sporočilo, da sta bila najverjetnejša vzroka požara slabo ugasnjena cigareta ali napaka na električnem omrežju. Francoski predsednik Emmanuel Macron si želi, da bi bila obnova katedrale zaključena aprila 2024, ko bo Pariz gostil olimpijske igre.

Katedralo Notre-Dame so začeli graditi leta 1163 po vzoru bazilike v Saint Denisu, kjer so grobovi francoskih kraljev. V osnovi je bila dokončana v drugi polovici 13. stoletja.