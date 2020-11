Delovna skupina za obravnavo romske problematike decembra s predlogi sistemskih ukrepov

Novo mesto, 30. novembra - Delovna skupina za obravnavo romske problematike bo sredi decembra predstavila predloge sistemskih ukrepov, je ob današnjem obisku Mestne občine Novo mesto povedal državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve in njen predsednik Anton Olaj. Napovedal je ukrepe v okviru že veljavne zakonodaje in ukrepe, za katere bo treba to še dopolniti.