Maribor, 6. decembra - Mestna občina Maribor je obnovila streho in fasado cerkvice sv. Barbare na griču Kalvarija, ki je priljubljena sprehajalna točka v tem mestu. Potem ko so spomladi zamenjali strešno kritino, so pred dnevi zaključili z deli še na zunanjih zidovih objekta.