Gospodarsko ministrstvo: Ključna ohranitev industrije v pogonu

Ljubljana, 30. novembra - Na gospodarskem ministrstvu so ocenili, da na gospodarsko aktivnost vplivata epidemija in omejitveni ukrepi. "Z vladnimi interventnimi ukrepi smo uspeli obvarovati številna delovna mesta, še pomembneje pa je, da smo z odgovornim ravnanjem v pogonu ohranili industrijo, sicer bi bila kriza lahko še izrazitejša," so sporočili.