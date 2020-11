Društvo Humanitarček za avtomatsko dodelitev varstvenega dodatka

Maribor, 30. novembra - Prostovoljci društva Humanitarček, ki pomagajo starostnikom v socialni stiski, opažajo da te postajajo vse globlje. Državo so zato pozvali, da v sedmem protikoronskem paketu sprejme rešitve, ki bodo najranljivejšim bistveno poenostavile dostop do varstvenega dodatka in jim omogočile dostojnejšo starost ter razbremenila humanitarna društva.