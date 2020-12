V Vipavi bodo uredili okolico izvira reke Vipave

Vipava, 2. decembra - V Vipavi naj bi še v tem mesecu začeli s sanacijskimi deli na izviru reke Vipave, imenovanem Podskala. Obnoviti je treba dotrajan jez, sanirati obrežne zidove in odstraniti zarasti in naplavine, za kar bo kot investitor poskrbela Direkcija RS za vode, vipavska občina pa namerava obnoviti gostinski lokal in postaviti brv za pešce.