Telekomovo omrežje zaradi dela in šolanja na daljavo več kot 70 odstotkov bolj obremenjeno

Ljubljana, 30. novembra - Zaradi dela in šolanja na daljavo v Telekomu Slovenije beležijo izrazito povečanje obremenjenosti mobilnega omrežja. Uporabniki storitev opravijo dvakrat več klicev, ki so pogostejši in tudi daljši, ob tem pa so na letni ravni zabeležili 70 odstotkov več mobilnega prenosa podatkov, so izpostavili v podjetju.