Umetniki v New Yorku brezplačno zavzeli izložbena okna zaprtih trgovin

New York, 1. decembra - Zaradi pandemije covida-19 so se letos zaprle številne trgovine in restavracije v New Yorku. Nekatere so kot ateljeje ali razstavišča s pomočjo neprofitne organizacije Chashama začeli uporabljati umetniki. V izložbah razstavljajo svoja dela in tako oživljajo sicer prazne nakupovalne ulice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.