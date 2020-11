Umar: V tretjem četrtletju BDP okreval bolj od pričakovanj

Ljubljana, 30. novembra - Realni BDP je v tretjem četrtletju okreval bolj, kot so pričakovali v Umarju. "K manjšemu medletnemu upadu aktivnosti je prispevalo predvsem hitro okrevanje aktivnosti v izvoznem delu gospodarstva, predelovalnih in nekaterih storitvenih dejavnostih," so izpostavili v Umarju in za zadnje četrtletje napovedali vnovičen upad aktivnosti.