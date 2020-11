Na nedeljskih protestih v Belorusiji več kot 300 aretacij

Minsk, 30. novembra - Na nedeljskih protivladnih protestih v Belorusiji so po podatkih tamkajšnjega ministrstva za notranje zadeve aretirali 313 ljudi. Hkrati so v Minsku tudi potrdili, da so varnostne sile na zadnjih protestih proti predsedniku države Aleksandru Lukašenku izstrelile opozorilne strele ter uporabile solzivec in šok granate.