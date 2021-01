Obletnice nekaterih slovenskih kulturnikov in umetnikov v letu 2021

Ljubljana, 3. januarja - Več slovenskih kulturnikov in umetnikov bo letos slavilo visoke življenjske jubileje. Pisatelj Zorko Simčič bo novembra praznoval 100 let, pet let manj bodo dopolnili skladatelj Janez Matičič, igralka Ivanka Mežan in slikar France Slana. Minilo bo tudi 100 let od smrti skladatelja Josipa Ipavca in 140 od smrti pisatelja Josipa Jurčiča.