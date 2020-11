Tradicionalni teden univerze letos le virtualno

Ljubljana, 30. novembra - Univerza v Ljubljani ta teden obeležuje teden univerze. Ker je letos v življenje zarezala epidemija covida-19, so vsi dogodki odpadli. Kljub temu niso pozabili na najodličnejše raziskovalne dosežke, prejemnike častnih nazivov, plaket, nagrad, listin in priznanj, ki so jih danes predstavili na posebni spletni strani univerze.