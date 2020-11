Ljubljana, 30. novembra - Slovenska industrija jekla, družba SIJ Acroni, Olimpijski komite Slovenije, podjetje Batt Crew in društvo Dejmo so sklenili partnerstvo, v okviru katerega bodo do leta 2022 zgradili pet trajnostnih grbinastih športnih poligonov iz žlindre, so sporočili iz OKS.