Meteorološka zima bo prinesla sneg

Ljubljana, 30. novembra - V sredo dopoldne nas bodo zajele snežne padavine, ki se bodo predvidoma še okrepile v drugem delu noči na četrtek. Najmočneje bo snežilo v četrtek zjutraj in del dopoldneva. V osrednji Sloveniji bo skupaj zapadlo predvidoma od pet do 15, ponekod celo do 20 centimetrov snega, je za STA povedal meteorolog Brane Gregorčič z Agencije RS za okolje.