Jimenez pri zavesti po udarcu v glavo

London, 30. novembra - Iz vrst Wolverhamtpon Wanderers so sporočili, da je mehiški napadalec Raul Jimenez v bolnišnici v Londonu pri zavesti po udarcu v glavo, ki ga je prejel v dvoboju z Brazilcem Davidom Luizom. Branilec Arsenala in napadalec Wolvesa sta na nedeljski tekmi z glavami udarila v peti minuti, Mehičan pa je nezavesten in okrvavljen obležal na zelenici.