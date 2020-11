Zagorska občina v sanacijo hudournika Vine

Zagorje ob Savi, 30. novembra - Občina Zagorje ob Savi je začela sanacijo hudournika Vine na območju Podvina. Hudourniška voda ob močnih nalivih pogosto namreč zalije tudi regionalno cesto iz Zagorja proti Kisovcu, pri Osnovni šoli Toneta Okrogarja, in utavi promet. Dela na približno 200-metrski trasi so ocenjena na okoli 100.000 evrov, končana bodo predvidoma do konca leta.