Trebanjski rokometaši v Hali Tivoli gostijo Pelistir

Ljubljana, 30. novembra - Rokometaši Trima so zaradi okužbe z novim koronavirusom v svojem ali tekmečevem taboru odpovedali že tri tekme v skupinskem delu evropske lige. Na edinem dvoboju so v gosteh premagali Tatabanyo, medtem ko so bile tekme proti Rhein-Neckar Löwnu, Kaddetnu Schaffhausnu in Gudmeju prestavljene. V torek bodo ob 20.45 v Hali Tivoli gostili Pelistir.