Mežiški občini evropski denar za dograditev kanalizacije

Mežica, 30. novembra - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori mežiški občini za projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju reke Meže. Za 529.000 evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Mežica, bo Kohezijski sklad prispeval 272.000 evrov, so danes sporočili iz omenjene vladne službe.