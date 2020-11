Dvajsetletnik po prisilni zaustavitvi zaradi prehitre vožnje policista ugriznil v roko

Ljubljana, 30. novembra - Policisti so v nedeljo zjutraj v naselju Kapla zaradi neupoštevanja signalizacije in prehitre vožnje ustavili 20-letnega voznika. Ob ustavitvi je slednji zapeljal na travnik in začel vpiti na policiste, ki so zatem uporabili prisilna sredstva, voznik pa je enega izmed policistov ugriznil v roko, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.