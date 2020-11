Carslen in So izenačena pred drugim delom finala

Ljubljana, 30. novembra - Šahovska velemojstra, Norvežan Magnus Carlsen in Američan Wesley So sta izenačena po prvem finalnem dnevu prvega turnirja novoustanovljene šahovske turneje prvakov. Na turnirju Skilling Open, ki poteka po spletu in ima denarni sklad 100.000 dolarjev, sta po štirih zmagah z belimi figurami šahista izenačena na 2:2.