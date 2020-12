Ob prelomu leta: Domovi za starejše z epidemijo na veliki preizkušnji

piše Andreja Seršen Dobaj

Ljubljana, 22. decembra - Že prej kadrovsko podhranjeni domovi za starejše v Sloveniji so se s pojavom novega koronavirusa znašli na hudi preizkušnji, saj tudi arhitekturno večinoma niso zasnovani tako, da bi omogočali ustrezno osamitev obolelih. Ob vstopu virusa v dom prek ljudi brez simptomov se okužbe hitro širijo in so terjale številne smrtne žrtve med oskrbovanci.